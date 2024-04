Minister Helder wil voor 2025 bekostiging verkennende gesprekken regelen

Demissionair VWS-minister Conny Helder wil een aparte prestatie optuigen voor de inzet van ggz-professionals voor het verkennende gesprek. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Helder reageert hiermee op de noodkreet van GGz Breburg in Zorgvisie.

Met de verkennende gesprekken in de Mentale Gezondheidscentra wil GGz Breburg de capaciteits- en wachttijdenmisère aanpakken. Na zo’n gesprek wordt beoordeeld wie daadwerkelijk gebaat is bij een behandeling in de ggz. De meeste gesprekken vinden binnen een aantal weken plaats.

Geen betaaltitel

Maar liefst 25 procent van de mensen was na een verkennend gesprek beter geholpen buiten de ggz. Meer dan de helft kon geholpen worden binnen het kortdurende aanbod van het Mentale Gezondheidscentrum. “Slechts 12 procent ging voor behandeling door naar een expertisecentrum”, aldus bestuurder Alex de Ridder in Zorgvisie. De groep burgers die na een verkennend gesprek ggz hulp nodig had, ontving sneller de benodigde ggz hulp. Helder noemt het verkennend gesprek een mooi instrument en voorbeeld van passende zorg in de Kamerbrief. “Belangrijk om op te merken is dat het verkennend gesprek niet alleen kan leiden tot meer passende zorg, maar ook kan leiden tot een geschikt ondersteuningsaanbod vanuit het sociaal domein”, aldus de demissionair minister.

Ondanks de veelbelovende resultaten, ontbreekt een betaaltitel. “Als deze er niet snel komt, zijn wij genoodzaakt om onze werkwijze weer terug te draaien”, zegt De Ridder. “De verwachting was dat de gesprekken vanaf 2023 uit de IZA-middelen vergoed konden worden. Dat blijkt niet mogelijk.” Helder meldt dat de transformatiegelden niet kunnen worden ingezet voor patiëntgebonden zorg. “Patiëntgebonden zorg dient te worden gefinancierd uit de reguliere premiemiddelen.”

Aparte prestatie

Om tot een passende oplossing te komen, heeft Helder bestuurlijke gesprekken gevoerd met de betrokken partijen. Voor 2024 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gebruikmaken van de bestaande facultatieve prestatie in het zorgprestatiemodel. “Hiervoor moeten zij een gezamenlijke aanvraag doen bij de NZa”, aldus Helder. Over het doen van deze aanvraag zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland. De inzet van professionals uit het sociaal domein kan nu al worden bekostigd door gemeenten op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor 2025 streeft Helder naar een aparte prestatie voor de inzet van ggz-professionals binnen het verkennend gesprek. Binnenkort ontvangt zij daarover advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Ik span me maximaal in om – in overleg met de veldpartijen – zo snel mogelijk alle benodigde stappen te zetten voor de bekostiging met een aparte prestatie van de ggz-professional in het verkennend gesprek per 2025.”