Minister legt stem bewoners dwingend vast bij sluiting ziekenhuislocaties

Minister Hugo de Jonge van VWS wil formeel vastleggen dat belanghebbenden en inwoners voldoende geïnformeerd worden alsmede hun mening kunnen laten horen bij de sluiting van ziekenhuislocaties. In een brief aan de Tweede Kamer laat De Jonge weten hiertoe een algemene maatregel van bestuur (amvb) voor te bereiden.

Met een relatief zware maatregel als een amvb krijgen inwoners een stevig juridisch instrument in handen om daadwerkelijk gehoord te worden. De maatregel kan ook worden gezien als een aansporing voor ziekenhuizen om actief draagvlak te zoeken bij gevoelige en ingrijpende besluiten rond de profilering van locaties.

Actiegroep

Aanleiding voor de amvb is een brief van de Facebookgroep ‘Bronovo MOET blijven’ (BMb) gericht aan de Vaste Kamercommissie van VWS. De commissie heeft de minister gevraagd om een reactie op deze brief. In de brief betoogt de actiegroep dat het geluid van de bewoners onvoldoende is gehoord bij het besluit om de zorg in het Bronovo Ziekenhuis af te schalen. Ruim een jaar geleden besloot de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum, waar Bronovo onder valt, om de locatie om te vormen tot een weekziekenhuis voor poliklinische en geplande klinische zorg.

Kastje naar de muur

Volgens de Facebook-groep zijn bewoners van Den Haag in de aanloop naar het besluit van het kastje naar de muur gestuurd. Ook zouden ze onvoldoende gehoord zijn. Volgens De Jonge valt het HMC niets te verwijten. Niet alleen blijft de ziekenhuiszorg voor inwoners van Den Haag in de volle breedte beschikbaar en bereikbaar, ook heeft HMC in de vorm van dialoogtafels voortvarend vorm gegeven aan het maatschappelijke debat over de voorgenomen afschaling. “Het HMC zoekt via verschillende overlegvormen actief de dialoog met zorgverleners en inwoners van de regio Den Haag om over de toekomstige ontwikkelingen te spreken”, stelt De Jonge. “Ook met de Facebookgroep BMb hebben zij gesprekken. De Facebookgroep BMb kan haar ideeën voor een innovatief zorgconcept daar inbrengen.”

Minder ziekenhuizen

Daarnaast merkt De Jonge op dat de koers van het HMC aansluit bij zijn beleidsplannen rond de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Deze beleidslijn kan er toe leiden dat “we met minder ziekenhuizen toekunnen”, aldus de minister. “Dat betekent niet dat er minder zorg wordt verleend. De zorg vindt plaats op een andere plek, en waar mogelijk dichtbij huis. Er zullen dus ziekenhuizen verdwijnen, of locaties van ziekenhuizen, zoals het HMC Bronovo.”

Amvb

Maar, zo benadrukt De Jonge, sluiten mag niet zomaar. Om te beginnen moet de beschikbaarheid van de zorg altijd voldoende verzekerd zijn. Daarnaast moeten inwoners en andere belanghebbenden voldoende geïnformeerd worden en de kans krijgen hun zienswijze in te brengen. “Ik heb daarom een amvb in voorbereiding waarin wordt geregeld dat alle belanghebbenden, waaronder inwoners, goed worden geïnformeerd en dat ze hun mening kunnen laten horen, voordat de definitieve besluitvorming over een eventuele sluiting van het aanbod aan acute zorg plaatsvindt”, schrijft De Jongen aan de Vaste Kamercommissie.

Draaiboek

In zijn brief gaat De Jonge uitvoerig in op de wijze waarop HMC de dialoog met inwoners heeft vorm gegeven. Daarmee leest zijn reactie ook als een draaiboek voor een best practice. Wat opvalt aan de benadering van HMC is dat het ziekenhuis het overleg differentieerde in twee soorten dialoogtafels. Buurttafels, die over de omgeving van de ziekenhuizen gingen, en Zorgtafels die over de inhoud van de zorg gingen. Ook zijn de uitkomsten van de dialoog duidelijk vastgelegd. Eind 2019 is de eindrapportage over de informatiebijeenkomsten en dialoogtafels aan de minister overhandigd.

Netwerk

Ook de gemeente Den Haag heeft zich wat De Jonge betreft transparant en aanspreekbaar opgesteld. Zo had de gemeente een actieve rol bij de verschillende dialoogtafels. Ook is op initiatief van de gemeente Den Haag en de twee ziekenhuizen het netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag opgezet. Binnen dit regionale netwerk krijgen burgerinitiatieven naast institutionele partijen zoals de gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, de kans om hun zegje te doen over de inrichting van de zorg in Den Haag.