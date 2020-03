Minister spreekt ambassadeur over afgekeurde mondkapjes

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg heeft met de Chinese ambassadeur in Den Haag gesproken over de zending afgekeurde mondmaskers uit China. De kwaliteit van de 600.000 maskers was onder de maat.

Het gesprek ging voornamelijk over de afgekeurde zending, aldus een woordvoerder van de bewindsman. Daarbij heeft Van Rijn het belang benadrukt dat medische middelen aan de kwaliteitseisen voldoen. China is een belangrijke partner in de strijd tegen het coronavirus, aldus de woordvoerder.

Samenwerking

“Vandaag met Chinese ambassadeur Xu Hong @PRCAmbNL gesproken over de afgekeurde mondkapjes”, twitterde de minister zondag. “Maar ook mijn dank uitgesproken aan China voor hun steun om het #coronavirus in NL te bestrijden. We werken samen om te zorgen dat alle beschermingsmiddelen aan de kwaliteitseisen voldoen.”

Goed gesprek

De Chinese ambassadeur verklaarde op hetzelfde sociale medium “een goed gesprek” met Van Rijn te hebben gehad. Hij wacht op meer gedetailleerde informatie over de afgekeurde lading maskers en roept in een verklaring op de kwestie niet te politiseren. Hij hoopt dat “dit geïsoleerd incident” geen gevolgen zal hebben voor de gezamenlijke strijd van beide landen tegen het virus.

Certificaat

Het ministerie besloot de hele serie FFP-2-maskers met een KN95-kwaliteitscertificaat na twee negatieve testen niet meer in te zetten. Een deel van de maskers was al verdeeld onder ziekenhuizen. Het ministerie haalt de afgekeurde maskers terug. China is momenteel het enige land dat grote hoeveelheden mondmaskers kan leveren die gebruikt worden ter bescherming tegen het coronavirus. De vraag naar dit soort beschermende middelen is groot door de wereldwijde coronacrisis.