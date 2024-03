Minister trekt geld uit voor meer onderzoek vrouwenaandoeningen

Een exact bedrag wil de woordvoerder van het ministerie niet geven, alleen dat het gaat “om een paar miljoen euro voor de komende zes jaar”. Het ministerie laat dit mede afhangen van de onderzoeksvoorstellen die worden ingediend bij ZonMw, die met het geld een kennisprogramma kan opzetten.

Dijkstra noemt het “onbegrijpelijk” dat er zo weinig kennis is over vrouwspecifieke aandoeningen “als je bedenkt dat we in ons land ruim 8,8 miljoen vrouwen hebben en dat bijna iedere vrouw te maken krijgt met zo’n aandoening.” Zonder extra kennis kunnen deze aandoeningen niet worden behandeld. “Daar mogen we niet langer van wegkijken. Want een probleem van vrouwen, is een probleem van iedereen.”

Meer onderzoek

Los van het extra onderzoeksgeld dat het kabinet nu voor onderzoek vrijmaakt, roept de bewindsvrouw zorgverleners op om via de zogeheten beschikbaarheidsbijdrage academische zorg meer onderzoek te doen naar gezondheidsklachten bij vrouwen.

Dijkstra gaat over de vrouwspecifieke aandoeningen ook in gesprek met andere departementen. Volgens haar ligt er een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat vrouwen passende zorg en ondersteuning krijgen. (ANP)