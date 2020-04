Minister van Gehandicaptenzaken roept op contact te houden

Dat kan onder meer via het Corona Quarantaine Contact, waarbij mensen telefonisch met elkaar in contact worden gebracht. Inmiddels hebben al 3300 mensen zich gemeld bij dit initiatief van KRO-NCRV, dat 13 maart begon.

Tijd voor actie

Brink doet de oproep ook namens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Stichting Het Gehandicapte Kind en Stichting Philadelphiazorg. “Mensen met een beperking hebben veelal een zwakkere weerstand en moeten daarom extra voorzichtig zijn”, zegt hij. “Zij kunnen moeilijker het huis uit om een boodschap te doen of krijgen weinig tot geen bezoek meer van ouders, vrienden of andere bekenden.” Daarom is het volgens hem tijd voor actie. “Want ook al zijn veel mensen met een beperking sociaal geïsoleerd, het is belangrijk om elkaar te blijven spreken, contact met de wereld buiten je eigen huis te houden.”

Brink werd vorig jaar benoemd op deze officieuze ministerspost in een tv-programma van KRO-NCRV. Hij blijft tot aan de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar in dienst van de omroep om programma’s te maken, waarmee hij aandacht vraagt voor mensen met een beperking. (ANP)