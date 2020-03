Minister van Rijn wil geneesmiddelentekorten samen met apothekers aanpakken

Met zijn bericht wil Van Rijn alle apothekers in Nederland een hart onder de riem steken. Hij realiseert zich dat apotheken onder grote druk staan, en spreekt zijn waardering uit voor het werk dat de afgelopen weken is verricht: “Ik zie dat apotheken er alles aan doen om in deze situatie de zorg te blijven leveren en dat maakt me trots. Want juist nú is het van cruciaal belang dat patiënten terecht kunnen bij hun apotheek voor hun geneesmiddelen en zorgvragen. We werken nauw samen met alle partijen in de zorgsector om de continuïteit te waarborgen, en ik hoop dat deze goede samenwerking voortzet zodat geneesmiddelen en de zorg daar omheen beschikbaar blijven voor patiënten.”

Boodschap

De volledige tekst van het bericht van Van Rijn is te lezen op de website van de KNMP.