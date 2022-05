Minister wil sluiting ggz-instellingen eerder in beeld

Minister Conny Helder wil een manier ontwikkelen waarop ze ‘aan de voorkant’ sneller te weten als er een ggz-instelling omvalt. Ze zoekt dit in de regio, die het uiteindelijk zelf weer moet regelen, want Helder ziet weinig reden om het huidige systeem te veranderen.

Nadat drie ggz-instellingen hun deuren sloten en een ggz-kliniek halveerde, verzocht de Tweede Kamer verantwoordelijk minister Conny Helder om naar de Kamer te komen om verantwoording af te leggen. De problemen zijn volgens de Kamerleden al jaren hetzelfde en oplossingen vanuit het kabinet blijven uit.

Geen harde toezeggingen

Helder zegt ‘de urgentie en verantwoordelijkheid’ te voelen, maar doet in het debat geen harde toezeggingen over concrete actie. Ze is met de veldpartijen zoals de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit ‘in gesprek’ over de sluitingen en het behandelaanbod.

Meer zicht op behandelaanbod

Helder wil meer zicht op de het behandelaanbod en ook eerder weten of zorginstellingen dreigen om te vallen. Ook kwam ze D66 en de PVV tegemoet. Ze wil voorkomen dat cliënten na lang wachten bij een instelling weggestuurd worden omdat ze ‘te complex’ zijn.​

