Minister ziet geen reden voor ongerustheid over ziekenhuiszorg Flevoland

Minister Ernst Kuipers maakt zich weinig zorgen over de ziekenhuiszorg in Flevoland. Dat laat hij weten in antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichten over de penibele financiële situatie van het Flevoziekenhuis.

“Het is niet aan mij om in dit stadium contact te hebben met het Flevoziekenhuis over de financiële problemen”, stelt Kuipers in zijn beantwoording van PvdA-Kamerlid Julian Bushoff. De volksvertegenwoordiger stelde zijn vragen omdat het ziekenhuis in zwaar financieel weer zit. Die zouden vooral komen door hoge personeelskosten en tegenvallende productiecijfers.

Kuipers verwijst naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om vinger aan de pols te houden. “Zij zien op dit moment geen risico’s voor de continuïteit van zorg op de korte termijn”, laat de minister weten. Verder is het wat hem betreft aan het ziekenhuis en de zorgverzekeraar, die tenslotte zorgplicht heeft, om de continuïteit te waarborgen.

45-minutennorm

Ook in combinatie met andere ontwikkelingen in de regio, zoals de sluiting van de acute verloskunde en de 24/7 spoedpost in het ziekenhuis in Lelystad in 2018, baren de minister momenteel geen zorgen. Hij wijst er onder meer op dat voor het overgrote deel van de bevolking geldt dat ze binnen de norm van 45 minuten een SEH of afdeling acute verloskunde kunnen bereiken.

Uitdagingen

“Op dit moment zie ik geen reden tot ongerustheid”, schrijft Kuipers dan ook. Wel onderkent hij in algemene zin de uitdagingen in de regio. De afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het overleg aan de Zorgtafel in Flevoland zouden daarvoor naar zijn idee een oplossing moeten bieden.