Ministerie: corona-app laat nog wel even op zich wachten

Het duurt nog wel even voor er een corona-opsporingsapp is die klaar is voor gebruik. Onder de zeven app-bouwers die dit weekend hun plannen voorlegden, tekent zich nog geen geschikte kandidaat af, erkent het ministerie van Volksgezondheid.

“Ik heb nog geen expert horen zeggen: we hebben al voldoende informatie om te kiezen”, zegt hoogste ambtenaar Erik Gerritsen. “Als je dat al zou willen.” De deskundigen die zich zaterdag en zondag over de ontwerpen bogen, zeggen bij ieder voorstel nog tal van gebreken te zien.

Haast

De ontwikkelteams mikten erop dat hun telefoonsoftware over een week gebruiksklaar zou zijn. Het kabinet maakte haast, omdat het zoekt naar mogelijkheden om de strenge maatregelen tegen het coronavirus wat te versoepelen. De app zou mensen moeten waarschuwen als zij in de buurt zijn geweest van iemand die het virus onder de leden had en dus mogelijk zelf ook besmet zijn. Dan worden de huidige ongerichte maatregelen minder noodzakelijk.

Veel geleerd

Het is nog maar de vraag of er al snel een app ten doop wordt gehouden, concludeert Gerritsen na afloop van de zogenoemde appathon. “We hebben vooral veel geleerd.” En een bruikbare app is niet genoeg: mensen die de waarschuwing krijgen dat ze besmet kunnen zijn, moeten zich wel kunnen laten testen. Zover is het nog lang niet.

Verder

De indruk dat het kabinet binnen een week of twee een app zou kiezen en presenteren, klopte volgens Gerritsen niet. De meest betrokken ministers beslissen dinsdag slechts of ze verder willen met de corona-apps. De topambtenaar begrijpt wel dat mensen zich door deze “pressurecookermethode” bezorgd afvroegen of bijvoorbeeld de veiligheid en de privacy wel genoeg aandacht kregen. Maar het ministerie heeft nooit willen overhaasten, zegt hij.