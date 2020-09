Ministerie: mail over corona-app had anders gemoeten

Een mail die het ministerie van Volksgezondheid (VWS) aan de brancheorganisatie van maaltijdbezorgers stuurde, had anders gemoeten. Dat erkent VWS nadat er onrust was ontstaan over een verzoek aan de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) om werknemers te attenderen op de app, en deze te downloaden.

In de mail vraagt VWS aan de NLVVM de app CoronaMelder onder de aandacht te brengen van werknemers en hun te vragen de app te downloaden. De woordvoerder benadrukt dat de mail “met de beste bedoelingen is verstuurd”, maar dat de vrijwilligheid sterker benadrukt had moeten worden, stelt het ministerie nu na ophef over de mail. VWS heeft ook andere grote organisaties benaderd over de app, zoals ziekenhuizen, scholen, sportbonden en andere brancheorganisaties.

Principieel

Voor D66-Kamerlid Kees Verhoeven gaat het niet om de formulering van de mails, maar om het feit dat ze überhaupt worden verstuurd. “Het is voor mij principiëler dan dat”, zegt hij. Als een werkgever een werknemer vraagt de app te installeren, gaat daar toch een bepaalde druk vanuit, vindt Verhoeven.

Grens

“De grens voor mij ligt bij de algemene publiekscampagne. Het ministerie moet stoppen met het sturen van deze mails.” Volgens de D66’er gaan dergelijke mails ook in tegen het wetsvoorstel dat vorige week in de Tweede Kamer werd aangenomen. (ANP)