Ministerie start onderzoek naar coronatester Lead Healthcare

Bij het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur zijn de signalen bekend dat commerciële testbedrijven niet altijd op tijd een testuitslag leveren. “Daarnaast zien we helaas dat een aantal testaanbieders minder serieus met het testen van reizigers omgaat en niet voldoet aan de voorwaarden die we aan hun dienstverlening hebben gesteld”, zegt een woordvoerster. Enkele aanbieders zijn hier al informeel op aangesproken, en vorige week stuurde het ministerie nog een officiële brief “om nogmaals te wijzen op de kwaliteit van deze dienstverlening”.

Klachten

In de media en op sociale platforms als Facebook klagen tal van Nederlanders over de dienstverlening van Lead Healthcare. Vaak komen de testuitslagen, veelal nodig voor een reis naar vakantiebestemmingen, niet of veel te laat binnen. Sommige mensen vertellen dat ze urenlang aan de telefoon hebben gehangen, waarna de verbinding is verbroken. RTV Oost maakt zelfs melding van locaties waar mensen naartoe worden gestuurd, maar waar helemaal geen testcentrum is.

Lead zelf wijst volgens het ministerie naar de franchisenemers die zij hebben ingehuurd. Namens Lead Healthcare runnen zij enkele testlocaties. (ANP)