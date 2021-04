Ministerraad stemt in met verplichte elektronische gegevensuitwisseling

“Als de gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten worden voorkomen en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt”, licht Van Ark het wetsvoorstel toe. “Verpleegkundigen en artsen zijn nu veel tijd kwijt met het overtypen van gegevens en de patiënt moet soms meerdere keren dezelfde situatie uitleggen aan verschillende zorgverleners.”

Stapsgewijs

Uiteindelijk moet de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (wegiz) een einde maken aan uitwisseling per fax of dvd. Bruno Bruins, voormalig minister van medische zorg, legde in 2018 de basis voor de wet. Hij zette de koers uit om de elektronische gegevensuitwisseling te versnellen.

Nu de ministerraad akkoord is met het wetsvoorstel, moet de Tweede Kamer nog een oordeel vellen. Ook als die instemt, is er nog een lange weg te gaan voor elektronische gegevensuitwisseling daadwerkelijk wettelijk verplicht is. De wet is zo opgezet dat dit stap voor stapt per zorgproces gebeurt. Bovenaan de lijst staan de uitwisseling van de basisgegevensset zorg en beelden (bijvoorbeeld MRI- of hartscans) tussen ziekenhuizen, digitaal receptenverkeer en verpleegkundige overdracht.

Voor het zover is, moeten nog de nodige hordes genomen worden. Zo moet er sprake zijn van eenheid van taal en techniek, zodat de verschillende systemen zowel zorginhoudelijk als technisch op elkaar aansluiten. Hoe dat er precies vorm krijgt, is grotendeels aan het veld.