Miranda Hendriks toezichthouder Ziekenhuis St Jansdal

Miranda Hendriks is toegetreden tot de raad van toezicht van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Binnen de raad van toezicht zal Hendriks ook zitting hebben in het Audit en Risk Committee (ARC), waar zij toezicht houdt op de jaarlijkse financiële verslaglegging van het ziekenhuis.

St Jansdal

Hendriks: “Ik zie ernaar uit om samen met de andere raadsleden vanuit de toezichtrol een bijdrage te kunnen leveren aan goede zorg. St Jansdal is een regionaal ziekenhuis met een mooi profiel en, zoals ik in de selectieprocedure heb kunnen ervaren, zeer betrokken en gedreven zorgprofessionals. Ook St Jansdal gaat een uitdagende tijd tegemoet met een sterk toenemende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, hoge inflatie en de executie van de bouwplannen. Ik lever hier vanuit mijn expertise graag een bijdrage aan.”

VvAA

Het St Jansdal biedt een breed pakket aan zorg, doordat nagenoeg alle specialismen vertegenwoordigd zijn. Het St Jansdal heeft vestigingen in Harderwijk, Lelystad en Dronten. VvAA is een collectief van, voor en door 130.000 zorgprofessionals werkzaam in verschillende zorgberoepen.