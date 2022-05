Ziekenhuis en woonzorgorganisaties starten tijdelijk verblijf in Lelystad

De samenwerkende partijen zien dat ouderen vaak onnodig lang in het ziekenhuis verblijven. Na een bezoek aan de spoedeisende hulp en een opname in het ziekenhuis blijkt er geen passende vervolgzorg beschikbaar te zijn. Het tijdelijk verblijf moet hiervoor een oplossing bieden. Het moet zowel het ziekenhuis ontlasten als de huisartsen, die nu de vervolgzorg vaak organiseren.

Dicht bij huis

“Ik ben heel blij dat deze hechte samenwerking tussen ziekenhuis, ouderenzorg en huisartsen concreet vorm heeft gekregen in het ‘tijdelijk verblijf’, zegt Relinde Weil, bestuurder van ziekenhuis St Jansdal. “Met elkaar hopen we hiermee een goede plek dicht bij huis, in Lelystad, te bieden voor een groep patiënten die anders in het ziekenhuis zou moeten worden opgenomen.”

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis neemt een deel van de kosten van de samenwerking voor zijn rekening, zo laten de organisaties weten.