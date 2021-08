Miriam Haagh nieuwe bestuursvoorzitter BrabantZorg

BrabantZorg verzorgt ouderen- en thuiszorg in de regio Den Bosch. Haagh is sinds 2014 wethouder in Breda en verantwoordelijk voor onder andere gezondheid bij ouderen, de ggz, chronisch zieken en preventie. Ook de transformatie van het sociaal domein (zorg en welzijn), onderwijs en de wijkaanpak zitten in haar portefeuille.

Daarnaast is zij namens alle gemeenten actief in landelijke netwerken en programma’s op het gebied van langdurige zorg en preventie. Zo voerde zij namens alle 355 gemeenten de gesprekken en onderhandelingen met minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis over alle onderdelen van de Wmo, de langdurige zorg, mantelzorg, de samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en het hoofdlijnenakkoord ggz.

Wijkverpleging

Haagh: “Mijn eerste bijbaan als zestienjarige scholier was verpleeghulp in Elderhoeve in Arnhem, waar ik geboren ben. In mijn studententijd werkte ik via een medisch uitzendbureau jarenlang in de wijkverpleging als gezinsverzorgster en in de verzorging bij een ggz-instelling. Mijn hart voor de zorg is altijd blijven kloppen.”

Ze zoekt samenwerking “waarbij niet de zorgwetten leidend zijn, maar waarin de cliënten die goede zorg nodig hebben centraal staan. Om daarin het echte verschil te kunnen maken wil ik de graag de stap naar de zorgsector zelf maken.”