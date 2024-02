Mirjam Sombroek benoemd tot lid van de Gezondheidsraad

Mirjam Sombroek-van Doorm is vanaf 1 januari 2024 lid van de Gezondheidsraad. Zij komt in de vaste commissie Ethiek en recht en in de tijdelijk ingestelde commissie Hersenletsel door sport. De benoeming heeft de duur van vier jaar.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en de gezondheidszorg. De meeste adviesvragen zijn afkomstig van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Commissie Ethiek en recht

Sombroek is hoogleraar Recht en Gezondheid. De commissie Ethiek en recht adviseert over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de (volks)gezondheid die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. De commissie kan ook andere commissies van de raad ondersteunen als daar belangrijke juridische of ethische vraagstukken aan de orde zijn.

De tweede commissie waarvan Sombroek lid wordt, is de tijdelijke commissie Hersenletsel door sport. Deze commissie adviseert de minister over de relatie tussen ernstig hersenletsel en (herhaalde) kopballen en hoofdcontacten uit andere sporten.

Mirjam Sombroek

Sombroek draaide twee keer eerder als deskundige mee in een commissie van de Gezondheidsraad. Het ging daarbij om de toelaatbaarheid van covid-inentingen bij kinderen. Zij vindt het eervol dat zij nu is benoemd tot vast lid. “Ik zie het als een belangrijke opdracht om te helpen bij de missie van de raad om vanuit wetenschappelijke, onafhankelijke, multidisciplinaire, transparante, omgevingsbewuste en beleidsrelevante waarden bij te dragen aan de gezondheid van de Nederlandse samenleving.”