Misbruik in jeugdzorg bijna nooit gemeld

Jongeren in de jeugdzorg kunnen lang niet altijd aangifte doen van seksueel misbruik. Medewerkers helpen hen niet of het misbruik komt überhaupt niet in beeld, schrijft het AD .

Een project tegen geweld in de jeugdzorg, waaronder seksueel geweld, moet verbetering brengen. Jeugdstem, een stichting die vertrouwenswerk uitvoert binnen de jeugdzorg, biedt de mogelijkheid voor ondersteuning bij een aangifte “actiever aan”. Het project loopt nu bij twintig instellingen.

Geen overbodige luxe

Dat is geen overbodige luxe. Bij het AD kwamen het afgelopen jaar verhalen binnen over vermoedelijk misbruik waar geen onderzoek naar werd gedaan of waarbij geen contact werd gezocht met een Centrum Seksueel Geweld of de politie. Slachtoffers verliezen zo de kans om ooit nog hun recht te halen. In zedenzaken moet bewijs juist snel worden verzameld.