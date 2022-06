‘Misstanden bij zorgverlening ex-gevangenen’

Het gaat dan om instellingen waar bijvoorbeeld onbekwaam personeel werkt, of waar drugsdealers de deur plat lopen. Deskundigen reageren geschrokken, zo kan iemand met een strafblad makkelijk opnieuw afglijden.

Drugshandel en bedreiging

“Er is sprake van vernieling, bedreiging, drugshandel, geluidsoverlast en mensen waar je niet langs durft te lopen omdat ze vertellen over steekpartijen.” Zo schetst een bewoner van het complex aan de Geert Grootestraat in Zwolle, waar meerdere bewoners forensische zorg krijgen tegen RTL Nieuws. Dat is hulp voor mensen met een strafblad, die ook een verslaving of stoornis hebben. Ze krijgen verplichte begeleiding om te voorkomen dat ze terugvallen in de criminaliteit.