Model geeft patiënten met alzheimer inzicht in ziekteverloop

“Uit eerder onderzoek blijkt dat mensen toch graag informatie willen over hun prognose, ook als deze informatie onzeker is. Een app met ons voorspelmodel kan daarom in een belangrijke behoefte voorzien”, schrijven de onderzoekers. Met een eerste versie van zo’n app wordt de komende jaren verder wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het plan is om daarna een gebruiksvriendelijke variant te maken “met input van patiënten, familieleden en professionals”.

Behandeling op maat

Het voorspelmodel is gebaseerd op gegevens van bijna duizend patiënten met alzheimer. Om tot een voorspelling te komen voor een individuele patiënt, maakt het model gebruik van uiteenlopende gegevens: van leeftijd, geslacht en scores op cognitieve testen tot informatie die is verkregen met MRI-scans en onderzoek van het hersenvocht. Al die informatie kan iets vertellen over de vooruitzichten van iemand met milde dementie of beginnende cognitieve problemen.

Voor toekomstige behandelingen kan het model ook belangrijk zijn, denken de onderzoekers. Het maakt het concreter uit te leggen welke winst te behalen valt als patiënten medicatie gaan gebruiken, of een gezondere leefstijl aannemen. Het onderzoek achter het model is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology. (ANP)