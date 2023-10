Mogelijk asielzoekers in leegstaand Tergooi

In het oude ziekenhuis van Tergooi in het Noord-Hollandse Blaricum worden mogelijk asielzoekers opgevangen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft contact gehad met de eigenaar voor een noodopvang in het gebouw, laat de gemeente weten.

Het voormalige ziekenhuis Gooi-Noord is in mei gesloten. Alle patiënten zijn overgebracht naar een nieuwe hoofdlocatie van Tergooi in Hilversum. Op de plek van het Blaricumse ziekenhuis moeten later woningen worden gebouwd. Dat kost echter tijd, zegt de gemeente, “waardoor het terrein in de komende tijd beschikbaar is voor andere invullingen”.

Blaricum wil “op korte termijn” uitzoeken of het gebouw mag worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers, en als dat zo is, wat er moet gebeuren om dat mogelijk te maken. De gemeente verwacht in de komende weken duidelijkheid hierover.

Het is niet bekend hoeveel asielzoekers in het oude ziekenhuis zouden moeten worden opgevangen, wanneer zij daar naartoe zouden moeten gaan en hoelang ze er zouden blijven. (ANP)