Mogelijk twee keer herprikken tegen coronavirus in 2022

Het ministerie heeft voor volgend jaar een bedrag van 134 miljoen euro gereserveerd voor dit scenario. In een toelichting op het bedrag spreekt VWS over “het maximale scenario (gehele bevolking twee keer herprikken)”, meldt NRC.

Herprikken

Het is nieuws dat het ministerie zich nu al concreet voorbereid op een derde of zelfs vierde prik. Een VWS-woordvoerder zegt dat het gereserveerde geld bedoeld is voor “de uitvoeringscampagne van het vaccineren in 2022”. De 134 miljoen is een schatting van het bedrag. Het geld is nodig om uitvoerende partijen zoals de GGD te betalen.

Begroting

Het ministerie benadrukt dat het momenteel nog onzeker is of iedere Nederlander opnieuw een prik krijgt. Volgens een woordvoerder is het herprikken “afhankelijk van het beschermings- en besmettingsniveau”. In de begroting houdt de overheid rekening met het maximale scenario van twee keer herprikken. Dit in het kader van een goede voorbereiding. (ANP)