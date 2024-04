Zorginstituut krijgt mogelijk meer bevoegdheden bij kwaliteitstaken

Minister Pia Dijkstra van Medisch Zorg onderzoekt of de taken van Zorginstituut Nederland gemoderniseerd moeten worden om kwaliteitsgegevens over medisch specialistische zorg transparanter te maken.

De minister onderzoekt dit samen met het Zorginstituut zelf. Het Zorginstituut laat weten eerst te kijken of ze de doelen die ze met kwaliteitstaken voor ogen hebben ook halen. Als dat niet het geval is, wordt onderzocht hoe dat kan. Pas dan wordt gekeken of bevoegdheden aangepast moeten worden.

Moeilijk uit te leggen

De aankondiging van dit onderzoek staat in een brief als antwoord op Kamervragen van Judith Tielen (VVD). Minister Dijkstra stelt daarin dat ze de uitkomsten van het promotieonderzoek van Maike Schepens, waaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in uitkomsten na prostaatoperaties, schokkend vindt. “Ondanks jaren van inspanning van partijen laten deze bronnen een beeld zien dat wij op het gebied van transparantie voor de patiënt nog te weinig zijn opgeschoten. Dat vind ik moeilijk uit te leggen.”

Toch doet de minister wel een poging om het uit te leggen. Het ontbreken van een duiding van gegevens kan volgens haar leiden tot verkeerde interpretaties. Ook komt er handwerk te pas bij het aanleveren van de data door missende automatische koppelingen. “Dit zorgt voor terughoudendheid tot transparantie bij zorgaanbieders en zorgverleners.”

Juridische eigenaar

Op de vraag wie eigenlijk de juridische eigenaar is van data over de effectiviteit, duur van behandelingen en het percentage complicaties antwoordt de minister dat de wettelijke regeling waarmee gegevens centraal ontsloten kunnen worden – het Wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg – is aangemeld voor behandeling in de Tweede Kamer. De behandeling van het voorstel staat nu gepland voor de week van 21 mei.

Daarnaast onderzoekt Dijkstra met de partijen die deelnemen in het overleg over het Integraal Zorgakkoord wat mogelijk is om patiënten op korte termijn meer informatie over kwaliteit van zorg te geven. Dijkstra belooft de Kamer hier voor de zomer meer informatie over te geven.

Motie

Kamerlid Jacqueline van den Hil (VVD) kwam rond dezelfde tijd ook met een motie die ervoor moeten zorgen dat het Zorginstituut Nederland, de IGJ en de NZa harde afspraken maken met zorginstellingen over het transparant maken van verschillen in zorguitkomsten. Deze motie is aangenomen.