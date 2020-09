Mogelijke privacyfout CoronaMelder niet in landelijke app

Een mogelijke privacyfout in de corona-app CoronaMelder, die nu regionaal getest wordt, zit niet in de landelijke versie wanneer deze gelanceerd wordt. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid, naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant.

Volgens die krant konden GGD-medewerkers zien of besmette personen wel gebruik maakten van de corona-app. Daardoor konden zij hen mogelijk onder druk zetten.

Groene vinkjes

GGD-medewerkers konden een groen vinkje zien als besmette personen een waarschuwingsmelding via de app deelden met hun nauwe contacten. Daardoor konden zij gebruikers geruststellen dat het versturen gelukt was. Sommige gebruikers wisten dit niet zeker, vanwege vertaalproblemen in sommige besturingssystemen.

Volgens een woordvoerder was het altijd al de bedoeling om die functionaliteit te schrappen in de landelijke versie.

1,2 miljoen downloads

Inmiddels hebben ongeveer 1,2 miljoen mensen de app gedownload, maar deze is nu bij wijze van proef alleen nog in vijf regio’s te gebruiken. Volgens het ministerie is daar inmiddels zestig keer een melding gedaan via de app.

Naar verwachting buigt de Eerste Kamer zich op 6 oktober over de wet die de app mogelijk maakt. (ANP)