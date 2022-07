Mondkapje weer verplicht in Zeeuwse ziekenhuizen vanwege corona

Patiënten en bezoekers van de ziekenhuizen in Zeeland moeten vanaf woensdag weer een mondneusmasker dragen. Ziekenhuis Adrz, met vestigingen in Goes, Vlissingen en Zierikzee, laat weten dat het aantal coronabesmettingen er de laatste tijd snel is toegenomen. “We merken daarvan ook de effecten op ons personeel.”

Juist nu het zomer is, heeft het Zeeuwse ziekenhuis een drukke tijd. De provincie trekt steevast duizenden toeristen en dat leidt ook tot meer spoedgevallen. Tegelijkertijd is een deel van het personeel zelf op vakantie. “Natuurlijk gunnen wij ook ons personeel de mogelijkheid om op vakantie te kunnen en bij te tanken van weer een pittig jaar. Het dragen van een mondneusmasker op al onze zorglocaties moet hieraan bijdragen”, aldus het Adrz.

Verschillen in beleid

Veel ziekenhuizen hebben de mondkapjesplicht eerder dit jaar afgeschaft, nadat het aantal opgenomen coronapatiënten sterk was gedaald. Sommige ziekenhuizen deden dat niet. Zo is het ook in het Radboudumc in Nijmegen nog altijd verplicht een mondneusmasker te dragen.

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem verzocht het publiek dinsdag ook om “extra alert te zijn” op het coronavirus omdat dat nog volop rondgaat in de regio. Van een aanscherping van de regels is daar echter geen sprake. (ANP)