‘Mondkapjesrichtlijn RIVM was deels op schaarste gebaseerd’

Het RIVM heeft de schaarste van mondkapjes in de eerste maanden van de coronacrisis meegewogen in het besluit ze niet te adviseren in de ouderenzorg. De bewering van het ministerie van VWS dat de richtlijnen alleen gebaseerd waren op medisch advies en veiligheid klopt niet, blijkt uit vragen van het tv-programma Nieuwsuur.

Geen mondmasker

Maanden hoefden medewerkers in de ouderenzorg geen mondmasker te dragen als ze dicht bij een (verdachte) coronapatiënt werkten, zo was het advies van het RIVM in het voorjaar. Als ze “kort contact” hadden, waren ze “niet nodig”. Vorige maand veranderde dat standpunt.

Het RIVM laat nu aan Nieuwsuur weten dat haar standpunt niet is veranderd als gevolg van nieuwe wetenschappelijke inzichten: “Het eerdere advies stamde uit een periode van schaarste en was daar ook op gebaseerd, in combinatie met het “zeer kleine risico” om bij vluchtig contact besmet te raken.”

Schandalig

“Wat er nu naar buiten komt stelt het vertrouwen in het RIVM aan de orde”, zegt Gerton Heyne van de V&VN tegen de NOS. “Schandalig”, noemt Hans Buijing van ZorgthuisNL het handelen van het RIVM: “Men wist dat dit niet verantwoord was.” Conny Helder (ActiZ): “Het RIVM moet wel transparant zijn over afwegingen bij richtlijnen over veiligheid.”

Hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Sijmons laat volgens de NOS weten dat zorgmedewerkers die het coronavirus hebben opgelopen VWS aansprakelijk kunnen stellen. Dit omdat volgens Sijmons medewerkers erop mochten vertrouwen dat de overheidsregel veilig was.