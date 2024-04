Mondriaan en XONAR onderzoeken vergaande samenwerking

In een herstelplan streeft XONAR naar continuïteit van de jeugdzorg in Limburg. Hierin heeft de jeugdzorgaanbieder aangegeven dat een fusie op termijn noodzakelijk is om tot duurzaam herstel te komen. “Aangezien het op eigen kracht voortzetten van de zorgonderneming op de langere termijn niet haalbaar lijkt”, aldus XONAR.

Versnippering terugdringen

Diverse samenwerkingsverbanden werken in de regio Zuid-Limburg aan kortere wachttijden, zorg dichter bij huis, minder uithuisplaatsingen, passende zorg, meer cliëntbetrokkenheid en beheersbare zorgkosten. Een vergaande samenwerking tussen ggz-aanbieder Mondriaan en XONAR moet daar volgens de zorgorganisaties aan bijdragen. “Samen de krachten bundelen leidt tot het realiseren van meer integraliteit, een uitbreiding van het spectrum aan jeugdhulp en het verminderen van de versnippering van het zorgaanbod in de regio.”

De komende tijd vindt een verkenning plaats om verschillende mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.