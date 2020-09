Monique Valentijn versterkt bestuur St. Antonius

Monique Valentijn (42) is van huis uit internist met als aandachtsgebied ouderengeneeskunde. De afgelopen vier jaar werkte ze onder andere als directeur Specialistische Zorg bij het Amsterdamse Cordaan. Haar voornaamste opdracht was het organiseren van de zorg in gelijkwaardige multidisciplinaire teams rondom de patiënt.

Valentijn is vanuit haar persoonlijke ervaring als leerling-verpleegkundige momenteel betrokken bij het stimuleren van verpleegkundig leiderschap via innovatieve zorgconcepten. Daarnaast heeft ze een passie voor digitale transformatie.

Verbinding

Huibert Pols, voorzitter raad van toezicht: “We hebben met Monique, met een groot hart voor de gezondheidszorg, een inspirerend en benaderbaar leider in huis gehaald. Zij is vernieuwingsgericht en kan zorgen voor nog meer verbinding die nodig blijft in deze intensieve coronaperiode. Wij zien uit naar haar komst en hebben met deze driehoofdige raad van bestuur veel vertrouwen in de toekomst.”

Samen met Luc Demoulin (voorzitter) en Dirk de Kruif vormt Valentijn de nieuwe raad van bestuur.