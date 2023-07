Moovd: bijna kwart kortere behandeltijd door digitale therapie

Bij patiënten die digitale traumatherapie krijgen, is de behandeltijd gemiddeld 23 procent korter ten opzichte van de traditionele therapie. Dat blijkt uit onderzoek van aanbieders van (digitale) behandelingen Moovd en CaleidoZorg, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ.

In de studie werd digitale traumabehandeling en vergeleken met traditionele lichtbalk-therapie bij cliënten met traumagerelateerde aandoeningen. Het doel was om te onderzoeken welke methode het meest effectief is. Dat lijkt de digitale aanpak te zijn: de gemiddelde behandeltijd is 23 procent korter en aantal zogeheten Subjective Units of Distress (SUD) gaat met 49 procent sneller omlaag.

Veelbelovend

“Deze resultaten zijn veelbelovend en bevestigen de toegevoegde waarde van digitale technologieën bij traumabehandeling”, zegt Him Vishnudatt, bestuurder bij CaleidoZorg. “We zijn enthousiast over de mogelijke toepassingen van deze methode en we zullen doorgaan met ons onderzoek om een dieper inzicht te krijgen in de werkingsmechanismen en om verdere verbeteringen door te voeren.”

Moovd en Caleidozorg zijn naar eigen zeggen in vergevorderde gesprekken met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om hun digitale behandelmethodes op korte termijn vergoed te krijgen.