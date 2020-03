Mosae Zorggroep mag weer bewoners gaan opnemen

Sinds eind september 2019 nam Mosae geen cliënten meer op in verband met personeelstekort. De. Mosae verleent ouderenzorg en thuis zorg in Maastricht en omgeving. Begin december 2019 werd bekend dat zorgorganiatie Sevagram in Heerlen de Mosae Zorggroep overneemt.

Mosae

Mosae Zorggroep heeft deze opnamestop naar eigen zeggen zelf ingesteld om ervoor te zorgen dat de personele formatie weer in balans kwam met de zorgzwaarte van de bewoners. IGJ bekrachtigde dit besluit op 7 november jl. door middel van het opleggen van een aanwijzing. Mosae moest aantonen dat vóór 7 februari voldoende personeel in de dagelijkse zorg werd ingezet (kwaliteit en kwantiteit). Deze aanwijzing ging gepaard met een opgelegde cliëntenstop.

Zorgzwaarte

De ouderenzorgorganisatie zegt nu te werken met nieuwe basisroosters waarin we aantoonbaar rekening is gehouden met de benodigde kwaliteit en kwantiteit van de zorgverleners, passend bij de zorgzwaarte en zorgbehoefte van de bewoners.

Cliëntenstop

Bestuursvoorzitter Anitra Louwers noemt het besluit van de IGJ een opsteker voor iedereen. ‘Daarbij komt het opheffen van de cliëntenstop goed uit, gelet op het maatschappelijk belang waarbij druk is ontstaan op de regionale wachtlijsten voor verpleeghuiszorg. We gaan komende weken in goed overleg en in gepast tempo weer nieuwe bewoners opnemen. Hierbij bewaken we dat medewerkers voldoende ruimte krijgen die leiden tot noodzakelijke verbetering in de kwaliteit van onze zorgprocessen.’

Methodisch werken

Voor het tweede deel van de aanwijzing krijgt Mosae uiterlijk tot en met 7 mei 2020 de tijd. In dat deel staat onder meer dat zorgverleners methodisch moeten werken. Ook dienen ze relevante gegevens voor goede zorg in het cliëntdossier vast te leggen. Daarnaast moet Mosae op systematische wijze gegevens verzamelen, registreren en analyseren over de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit heeft als doel om het kwaliteitsniveau van zorg te verbeteren.