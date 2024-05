‘Motorkapoverleg’ op seh kan bijdragen aan betere diagnostiek en behandeling

Wanneer patiënten op de spoedeisende hulp komen, is niet altijd direct duidelijk wat er met hen aan de hand is. Om tot een diagnose te komen wordt onderzoek gedaan, waarbij veel partijen betrokken kunnen zijn. Denk aan verpleegkundigen, artsen en ondersteunende afdelingen zoals de radiologie of het lab. “Het kan voorkomen dat dit diagnostische proces anders loopt dan verwacht en er iets mis gaat, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de patiënt en het ziekenhuis. Wanneer het diagnostisch proces niet loopt zoals verwacht, kan het zorgpersoneel een stopmoment inlassen, zoals dat nu al standaard gebeurt voor operaties”, schrijft het Nivel. “Tijdens zo’n ‘motorkapoverleg’ kunnen verpleegkundigen en artsen gezamenlijk het verloop van het diagnostisch proces tot dan toe en de huidige situatie van de patiënt bespreken. Vervolgens maken ze een ad hoc plan van aanpak om toch tijdig tot een juiste diagnose te komen.”

Safety-II

Een stopmoment op de spoedeisende hulp kan niet op vaste momenten in het zorgproces worden ingebed, zoals dat wel bij operaties gebeurt. Het door het Nivel en Gelre ziekenhuizen ontwikkelde format ‘motorkapoverleg’ is aangepast aan de soms onvoorspelbare aard van het werk op de seh. Het format sluit daarmee aan bij het nieuwe perspectief op patiëntveiligheid, Safety-II, waarbinnen het omgaan met variatie in de dagelijkse praktijk centraal staat.

Implementeren blijkt lastig

Het implementeren van het motorkapoverleg in de praktijk bleek lastig, mede door organisatorische veranderingen in de spoedzorg van Gelre ziekenhuizen tijdens het project. Toch benadrukten zorgprofessionals het belang van de werkwijze voor het verbeteren van de patiëntzorg. Zij gaven aan dat het nuttig is voor het tijdig creëren van overzicht in het diagnostische proces op de spoedeisende hulp. Uiteindelijk kan dit bijdragen aan het verder verbeteren van de patiëntveiligheid en de doorstroom van patiënten naar een afdeling in het ziekenhuis, aldus het Nivel.