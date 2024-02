mProve- en Santeon-ziekenhuizen in gesprek over samenwerking

Samenwerkingsverbanden mProve en Santeon gaan mogelijk met elkaar samenwerken. Volgens mProve-voorzitter Stefan Kroese kan dat snel concrete vorm aannemen, laat hij weten in een interview met Zorgvisie.

“Wij geloven niet in wij versus zij”, laat Kroese optekenen in Zorgvisie. Samenwerkingsverband mProve, waar zeven topklinische ziekenhuizen bij zijn aangesloten, maakt al deel uit van de zogeheten CumuluZ-coalitie, een groep die zich samen met VWS achter het data-concept CumuluZ heeft geschaard. Bovendien lopen er gesprekken met Santeon, de paraplu waaronder zeven andere topklinische ziekenhuizen samenwerken.

Zorg op afstand

Een mogelijk onderwerp waarop beide partijen elkaar kunnen versterken, is zorg op afstand. Kroese noemt samenwerking op dat vlak “zeer interessant”. “Zij zijn onder de noemer Zorg Bij Jou bezig met thuismonitoring en andere vormen van zorg op afstand, net als mProve met het programma Digitaal Thuis.” De samenwerking zit nog in de verkennende fase, maar dat hoeft volgens de mProve-voorzitter niet lang te duren: “Ik ga er vanuit dat we het snel concreet kunnen maken.”

mProve bestaat uit: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht, Zwijndrecht), Isala (Zwolle, Meppel), Jeroen Bosch Ziekenhuis (‘s-Hertogenbosch), Máxima MC (Veldhoven, Eindhoven), Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar, Den Helder), Rijnstate (Arnhem, Zevenaar, Elst), Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen, Sittard-Geleen).

Santeon bestaat uit: Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Martini Ziekenhuis (Groningen), Medisch Spectrum Twente (Enschede, Oldenzaal), OLVG (Amsterdam), Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) en Sint Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein).