MRI in operatiekamer WKZ getakeld

Dat meldt het UMC Utrecht op haar website. Het is een mijlpaal in de bouw van de intra-operatieve MRI-operatiekamer. De Intra-operatieve (IO) MRI-OK komt in nieuwe bouwdeel dat tussen de beide ziekenhuizen wordt opgetrokken. Het sluit aan op de operatiekamers op de tweede etage van het WKZ. De nieuwbouw wordt naar verwachting dit najaar in gebruik genomen.

Neuro-oncologie

De bouw van de IO MRI-OK is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum heeft geen eigen operatiefaciliteiten, maar maakt hiervoor gebruik van het OK-complex in het WKZ. Er zijn op de wereld maar enkele plekken waar een MRI en een OK zo worden gecombineerd. De IO MRI-OK is geschikt voor chirurgische ingrepen binnen de neuro-oncologie, een van de nieuwe focusgebieden van het Prinses Máxima Centrum.