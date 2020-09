MST-bestuurder Rikkert zwaait af

Eric Rikkert legt per half december zijn functie als lid van de raad van bestuur van het Medisch Spectrum Twente (MST) neer. Na een intensieve periode bij MST gaat hij op zoek naar een volgende uitdaging, zo laat het ziekenhuis in Enschede weten.

Rikkert is sinds september 2018 bestuurlijk actief bij MST. Onder zijn leiding is onder meer het rendementsprogramma afgerond en is het financiële resultaat van MST sterk verbeterd. Hierdoor valt MST niet meer onder bijzonder beheer bij de banken.

Ruimte

Ook zijn er aanzienlijke stappen gemaakt in de ICT en de samenwerking met ketenpartners op dit gebied is versterkt. Het afgelopen jaar heeft de nadruk op de voorbereiding van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gelegen, waarbij nauw wordt samen gewerkt met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). “Ik kan het met een gerust hart overdragen aan iemand anders”, reageert Rikkert. “Dat geeft mij de ruimte om me te oriënteren op wat ik hierna ga doen.”

Verlies

MST betreurt het vertrek van Rikkert. Volgens voorzitter Peter den Oudsten van de raad van toezicht verliest het MST met Rikkert “een bevlogen en resultaat-gedreven bestuurder, die veel waarde hecht aan de verbinding met de mensen in de organisatie”.