MST blijft level 1 traumacentrum voor Duitse regio

Medisch Spectrum Twente (MST) is opnieuw gecertificeerd als level 1 traumacentrum voor de Duitse regio. Dat betekent dat ernstig gewonde Duitse patiënten ook in MST kunnen worden opgevangen door een traumateam. Door de internationale samenwerking wordt de Duitse Rettungsdienst ontlast.

Dat meldt MST op 4 augustus. Het ziekenhuis is opnieuw geslaagd na hervisitatie, waardoor het onderdeel blijft van het TraumaNetzwerk NordWest van Duitse level 1, 2 en 3 traumacentra. Dat is het ziekenhuis in Enschede nu al negen jaar. “De grens tussen Nederland en Duitsland vervaagt, en de patiënt gaat naar het ziekenhuis waar hij het snelst en het beste geholpen kan worden”, zegt MST traumachirurg Ralph de Wit.

Kwaliteitseisen

Iedere drie jaar vindt hervisitatie plaats. Dan wordt gekeken of MST nog voldoet aan kwaliteitseisen als 24/7 beschikbaarheid, de aanwezigheid van verschillende specialismen, een SEH en IC, traumaregistratie en scholing of opleiding. Certificering als level 1 traumacentrum betekent dat het hoogste niveau van traumazorg wordt verleend. In Nederland zijn elf regionale traumacentra. Ieder jaar moet een traumacentrum minstens 240 patiënten opvangen. Hier zit MST ruim overheen, stelt het ziekenhuis.