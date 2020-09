MUMC behandelt aderverkalking en hartritmestoornis in één kijkoperatie

Chirurgen in het MUMC kunnen in één kijkoperatie patiënten behandelen aan zowel aderverkalking als een hartritmestoornis. Hierdoor is een tweede operatie niet nodig en heeft de patiënt een kortere hersteltijd en minder pijn.

Dat meldt MUMC op 10 september via haar website. Ieder jaar komen er in Maastricht ongeveer twintig patiënten voor deze ingreep in aanmerking.

Bij patiënten die geopereerd moeten worden vanwege verkalking in de kransslagader aan de voorkant van het hart, wordt ook regelmatig boezemfibrilleren geconstateerd. Of andersom: patiënten met boezemfibrilleren blijken vaak ook kransslagaderverkalking te hebben. Normaal gesproken wordt er dan voor gekozen om tijdens een openhartoperatie de hartritmestoornis te behandelen, of wordt de hartritmestoornis niet behandeld terwijl de patiënt er wel hinder van ondervindt. Afhankelijk van de ernst moet de hartritmestoornis dan op een later moment alsnog worden verholpen.

De nieuwe operatiemethode maakt die extra behandeling onnodig en kent minder bijwerkingen, vooral ook omdat die via een kijkoperatie gaat – dus met alleen een paar kleine incisies. Via die sneetjes kan de chirurg met zijn instrumentarium naar binnen en de hartritmestoornis behandelen door een ablatie uit te voeren via een kijkoperatie. Dat houdt in dat de plekken waar de ritmestoornis op het hart ontstaat als het ware worden weggebrand. Diezelfde openingen kunnen worden gebruikt voor het maken van een bypass, een omleiding om het vernauwde deel van het aangetaste bloedvat heen. Met een robot kan de operateur via een kleine opening tussen de ribben de borstkransslagader bereiken en op het dichtgeslibde bloedvat aansluiten.