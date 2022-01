MUMC+ investeert tien miljoen euro in innovatie-agenda

Mertens keek in haar nieuwjaarsrede allereerst terug op een bewogen jaar waarin de coronapandemie een grote druk op het MUMC+ heeft gelegd. “De uitzonderlijke omstandigheden vergen het uiterste van het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit van onze collega’s. Wij willen iedere dag de best mogelijke zorg leveren, maar we kunnen dat in deze tijden helaas niet altijd voor iedereen. We hebben ons enorm ingezet voor tal van acute covidpatiënten binnen en buiten onze regio. Met uitstel van andere zorg tot gevolg. Het doet ons zorghart pijn om tegen patiënten te moeten zeggen dat het nu even niet kan. Dat moet anders.”

Langetermijnstrategie

Ze wijst daarbij op de noodzakelijkheid van het ontwikkelen van een duidelijke langetermijnstrategie om de zorg toegankelijk te houden, maar ook op de solidariteit en het commitment van de samenleving.

Naast de onzekerheid die de coronapandemie brengt, staan er andere grote vraagstukken de agenda. Met de 10 miljoen extra innovatiegelden wordt onder meer een impuls gegeven aan de doorontwikkeling van zorg op afstand, het optimaler inrichten van zorgprocessen (juiste zorg op de juiste plek), het verminderen van registratielast door eenmalige data-invoer en data-hergebruik (efficiënter databeheer), verbetering en verdere implementatie van leefstijl-interventies (preventie) en het concretiseren van de duurzaamheidsagenda om ook de ecologische voetafdruk van het ziekenhuis te verkleinen (duurzaamheid). “Het zijn actuele en maatschappelijk relevante onderwerpen die hoog op ieders agenda staan, ook op die van het nieuwe kabinet”, zegt Mertens.