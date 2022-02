MUMC+ maakt appen met behandelaar voor alle poliklinische afdelingen mogelijk

Het Maastricht UMC+ (MUMC+) gaat, als eerste academische ziekenhuis in Nederland, het voor alle poliklinische patiënten mogelijk maken om met hun behandelaar te appen. Hiervoor maakt het MUMC+ gebruik van de app ‘BeterDichtbij’.

Innoveren van zorg met digitale hulpmiddelen vormt onderdeel van de strategische visie van het Maastricht UMC+. De digitale dienst BeterDichtbij is vergelijkbaar met WhatsApp en goed beveiligd. Op vragen via de app krijgen patiënten antwoord binnen twee werkdagen. Zorgverleners kunnen van hun kant extra informatie of uitslagen delen, als deze niet impactvol zijn en geen nadere toelichting vereisen.

Digitale app

Het afgelopen jaar experimenteerden gynaecologie, orthopedie en de opname kindergeneeskunde al met de app. De evaluatie was positief dus wordt nu de rest van 2022 gebruikt om de digitale app verder uit te rollen over alle poliklinische afdelingen van het MUMC+, te beginnen met de polikliniek chirurgie/heelkunde.