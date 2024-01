MUMC+: mentale gezondheid bepalend voor dementierisico op jonge leeftijd

Naar dementie op jonge leeftijd (voor 65 jaar) is nog relatief weinig onderzoek gedaan. Jaarlijks komen er in Nederland 1.000 tot 1.500 gevallen bij. “Vaak wordt gedacht dat de oorzaak van dementie op jonge leeftijd genetisch is, maar voor veel mensen weten we eigenlijk niet precies wat de oorzaak is. Daarom wilden we in dit onderzoek ook andere risicofactoren onderzoeken”, vertelt UM-onderzoeker Stevie Hendriks.

Risico verkleinen

De onderzoekers analyseerden de gegevens van meer dan 350.000 personen, die tussen 2006 en 2021 nauwlettend zijn gevolgd door Britse onderzoekers. De wetenschappers identificeerden 15 risicofactoren die een verband houden met een grotere kans op dementie op jonge leeftijd. Op enkele van die risicofactoren kunnen mensen zelf invloed uitoefenen. “Naast lichamelijke factoren speelt ook de mentale gezondheid een belangrijke rol bij preventie van dementie, denk bijvoorbeeld aan het vermijden van chronische stress, eenzaamheid en depressie”, concludeert Sebastian Köhler, hoogleraar Neuroepidemiologie aan de Universiteit Maastricht.

“Dat we dit nu zo sterk terug zien bij dementie op jonge leeftijd was voor mij onverwacht en geeft ons mogelijk ruimte om het risico ook in deze groep te verkleinen.” De bevindingen zijn recent verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Neurology.