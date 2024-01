Mutsaersstichting Venlo onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Mutsaersstichting te Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. De Mutsaersstichting biedt hulp aan jongeren en hun gezinnen in Limburg en Noord-Brabant. Volgens de IGJ vertoont de jeugdhulp op moment van toezicht grote tekortkomingen en is verbetering noodzakelijk.

Een van de tekortkomingen is dat het pedagogische klimaat onvoldoende aansluit bij de individuele behoeften van de jongeren. Zo zijn er behandelgroepen met verschillende leeftijden en problemen samengevoegd.

Vrijheidsbeperking

Ook worden er vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast terwijl dit niet wettelijk is toegestaan. Daarnaast worden risico’s onvoldoende in kaart gebracht en zijn medewerkers niet altijd in staat om adequaat te handelen bij incidenten. Dit komt onder meer door de hoge werkdruk.

Lange tijd heerste er volgens de Inspectie een onrustige en soms onveilige organisatiecultuur. Bij belangrijke beslissingen in de organisatie zijn medezeggenschapsraden niet betrokken geweest en heeft het intern toezicht onvoldoende haar rol ingevuld. Met de komst van een nieuw bestuur is al een aantal verbeteringen ingezet. Hier is de Inspectie positief over. De Mutsaersstichting moet de tekortkomingen binnen 6 maanden oplossen. De Inspectie verwacht uiterlijk 31 januari 2024 een verbeterplan.