Muziek als medicijn tijdens een operatie in Antonius

Onderzoek van de onderzoeksgroep ‘Music As Medicine’ heeft bewezen dat muziek rondom operaties kan zorgen voor een ontspannen gevoel, vermindering van stress en pijn. “Hierdoor zijn er mogelijk minder medicijnen tegen pijn nodig”, zegt Irma van Asten, anesthesiemedewerker bij Antonius.

Eigen keuze

Voordat iemand wordt geopereerd, kan diegene op de afdeling of in de voorbereidingsruimte bij de OK al starten met luisteren. Ook tijdens de operatie is het mogelijk om naar muziek te luisteren, zowel wanneer de patiënt in een diepe slaap is gebracht als bij een plaatselijke verdoving. En na de operatie kan er op de uitslaapkamer en de afdeling nog steeds naar muziek worden geluisterd ter ontspanning.

Patiënten mogen zelf bepalen naar welke muziek of geluiden ze luisteren. Er zijn ook patiënten die liever naar rustgevende geluiden luisteren of naar een podcast.

Antonius heeft zelf geen middelen ter beschikking gesteld om naar muziek te luisteren, daarom wordt patiënten gevraagd om zelf de benodigde apparatuur mee te nemen.