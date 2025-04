Zorgcoalitie: Nederland loopt achter met vaccinaties

De overheid zou sneller besluiten moeten nemen over de implementatie van vaccins, schrijft de NOS. In de coalitie zitten onder meer artsenfederatie KNMG, apothekersorganisatie KNMP, het Aidsfonds, het Longfonds en Senioren Netwerk Nederland.

Griepvaccins

De Gezondheidsraad wees het ministerie van VWS al maanden geleden op het belang van de inzet van nieuwe vaccins zoals de vernieuwde griepvaccins. Die kunnen ernstige hartproblemen voorkomen bij mensen met een medisch risico. Maar de overheid heeft volgens de zorgcoalitie nog altijd geen stappen genomen om ze op te nemen in het vaccinatieprogramma.

De terugkeer van ziekten als mazelen onder kinderen onderstreept volgens de initiatiefnemers het belang van vaccineren. Bovendien is de inenting niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar, aldus KNMG-bestuurslid Sylvia van der Burg. “Elke vaccinatie draagt bij aan de bescherming van kwetsbaren en voorkomt dat ernstige infectieziekten terugkeren.”

Kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een chronische aandoening zouden door de trage handelwijze van de overheid langer moeten wachten op essentiële vaccins.

Gordelroos

Ook de toegang tot vaccinaties is volgens de coalitie een knelpunt. Er zou in de praktijk nog veel onduidelijkheid zijn over de vergoeding van vaccinaties voor kwetsbare groepen onder de 60 jaar. En de vaccinatie voor gordelroos is voor ouderen soms te duur. De initiatiefnemers hopen dat de regering met hen in gesprek wil gaan en willen toewerken naar een “effectief en toekomstbestendig vaccinatiebeleid”.

Pamflet

Aan het begin van de Europese immunisatieweek brengt het verbond nu een pamflet naar buiten met de titel Vooruit met Vaccineren. Brancheorganisatie V&VN maakt deel uit van deze coalitie. “Er is haast geboden; de overheid moet in gesprek gaan met de coalitiepartners om het vaccinatiebeleid voor volwassenen vlot te trekken. Vaccineren is een bewezen effectief en veilig middel om ziekte en sterfte te voorkomen”, stelt V&VN-bestuurder Jaap Kappert.