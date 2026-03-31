GelijkGezond gaat officieel uit de startblokken

Gelijkgezond start op 1 april in de gemeenten Delft, Dordrecht, Zoetermeer en Tilburg. Het programma richt zich op het terugdringen van gezondheidsverschillen bij inwoners met een minimum inkomen en een complexe hulpvraag.

Mensen met een lager inkomen hebben in Nederland 21 minder gezonde levensjaren en leven gemiddeld acht jaar korter dan mensen met een hoger inkomen. Daarom wil Stichting GelijkGezond de gezondheidskloof tussen arm en rijk terugdringen en de bestaanszekerheid vergroten.

Doorbijters

Sociale problemen, gezondheidsklachten, armoede en schulden geven stress, versterken elkaar en leiden tot gezondheidsklachten. Omdat de problemen te complex zijn voor het reguliere systeem, vallen mensen vaak tussen wal en schip. Daarom werkt GelijkGezond met het concept ‘doorbijters’. Deze aanwezen professionals inventariseren alle hulpvragen van cliënten en staan hen bij in het vinden en krijgen van de juiste hulp.

De hulp bestaat onder meer uit zorg, huisvesting en schuldhulpverlening. De doorbijters krijgen tijd en regelruimte om de structurele oorzaken effectief aan te pakken. Hierbij werken zij samen met huisartsen en professionals van lokale zorg- en welzijnspartijen. De inzet van doorbijters wordt per gemeente afgestemd op de bestaande lokale infrastructuur. Hiermee wil GelijkGezond de effectiviteit van het huidige aanbod vergroten en versnippering voor inwoners verminderen.

Koninklijk bezoek

De belangrijkste ambitie is om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Uit eerdere pilots blijkt dat de inzet van een doorbijter ook resulteert in een verminderd beroep op zorg en welzijn en daarmee maatschappelijke kosten bespaart.

Op 1 april gaat GelijkGezond officieel uit de startblokken in de gemeenten Delft, Dordrecht, Zoetermeer en Tilburg. Koningin Máxima is dinsdagmiddag 31 maart aanwezig bij de startbijeenkomst van de Stichting GelijkGezond.

Landelijke uitrol

Alle zorgverzekeraars hebben zich aangesloten bij GelijkGezond. De gemeenten en zorgverzekeraars vergoeden de ondersteunende diensten van GelijkGezond. Zij betalen hierbij achteraf voor de bewezen impact. Om de inzet van doorbijters nu al mogelijk te maken, hebben sociale investeerders een voorfinanciering gedaan.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verstrekt via pensioenbelegger PGGM met samenwerkingspartners Invest-NL en Noaber en Rabobank als donateur een lening van 1,5 miljoen euro. In de toekomst wil GelijkGezond het programma uitbreiden naar meer gemeenten in Nederland.