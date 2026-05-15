Diakonessenhuis sluit aan bij leefstijl-project Beter Gezond

Het Diakonessenhuis wil leefstijl vast onderdeel van de zorg maken. Het ziekenhuis is daarom aangehaakt bij het project Beter Gezond, dat een leefstijl-aanpak ondersteunt.

Het Diakonnessenhuis wijst op onderzoek waaruit blijkt dat meer dan 60 procent van de patiënten baat zou hebben bij hulp bij het verbeteren van hun leefstijl. Het aantal mensen met aandoeningen door een ongezonde leefstijl stijgt sterk. Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor 20 procent van alle ziekten, volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap. Denk aan ongezonde voeding, te weinig beweging, roken en alcoholgebruik.

“Of het nou gaat over de kans op hart en vaarziekten, het gezond ingaan van een operatie of de kans om zwanger te worden als je zwaarlijvig bent: leefstijl doet er veel toe. Als ziekenhuis vinden we dat we óók de rol hebben om leefstijlgedrag positief te beïnvloeden. Niet als extra, maar als vanzelfsprekend onderdeel van onze zorg”, aldus het Diakonessenhuis.

Beter Gezond

Het ziekenhuis is daarom aangehaakt bij het project Beter Gezond. Dat bestaat uit een e-learning, een gesprekstraining met een VR-bril en de mogelijkheid om patiënten gemakkelijk door te verwijzen naar passende organisaties in de regio, die ze kunnen helpen met hun leefstijl verbeteren.

Beter Gezond is een landelijk project op initiatief van het Radboudumc. Het wordt tot juli 2027 uitgerold in 42 ziekenhuizen, waaronder dus het Diakonessenhuis.

