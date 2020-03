‘Na het weekend zijn alle ziekenhuizen aangesloten op Landelijk Platform Zorgcoördinatie’

Eerder besloot het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), in opdracht van het ministerie van vws, dat vrijdag alle ziekenhuizen al aangesloten moeten zijn. “Ik denk niet dat we die 100 procent gaan halen”, zegt Van Eeten, mede-oprichter van 2TWNTY4 . “We zetten hele grote stappen, maar het is wel erg veel gevraagd van de ziekenhuizen. Ook hun ICT-medewerkers zijn nu heel druk, bijvoorbeeld met het inrichten van de triage-tenten.”

Groot deel voor het weekend aangesloten

De capaciteit bij 2TWNTY4 is niet de beperkende factor, vertelt Van Eeten. “Met hulp van andere partijen, zoals de epd-leveranciers EPIC, Chipsoft en Nexus, werken vol mee om het te bewerkstelligen. kunnen we dat aan.” Een groot deel van de ziekenhuizen lukt het al wel om aan te sluiten voor het weekend. Voor ziekenhuizen die al gebruik maken van 2TWNTY4 – zoals sinds kort bij alle ziekenhuizen in het noorden en veel ziekenhuizen rond Rotterdam het geval is – is het delen van de coronacapaciteit nauwelijks extra werk. Van Eeten: “Zij halen het voor het weekend zeker.”