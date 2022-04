Naalden coronavaccin terug vanwege kans op loslatend rubber

De fabrikant heeft een veiligheidsmelding gedaan omdat er een “zeer kleine kans” is dat bij het gebruik van de zogeheten optreknaalden rubberdeeltjes loskomen van de flacon waar het vaccin in zit.

Geen gevolgen voor gezondheid

Als die deeltjes in de injectiespuit worden gezogen, is er een “heel kleine” kans dat ze vervolgens bij het vaccineren in het lichaam terechtkomen. “Mocht dat al gebeuren, dan zijn er geen gevolgen voor de gezondheid”, voegt het instituut eraan toe.

GGD’en

Het gaat om een specifiek type zogeheten optreknaald van fabrikant MLS/Sol-Millennium Europe. Het RIVM informeert donderdag ook de uitvoerders van de vaccinatiecampagne, waarvan de GGD’en de belangrijkste zijn. Ook zorgt het instituut voor vervangende naalden, zodat de vaccinatiecampagne door kan gaan. Die loopt volgens een woordvoerder dan ook geen vertraging op. De bewuste naalden worden op de vaccinatielocaties opgehaald.

Om hoeveel naalden het precies gaat, kon het RIVM niet direct aangeven. De naalden worden voor alle coronavaccins gebruikt, maar de woordvoerder verwacht dat het niet om hoge aantallen gaat. (ANP)