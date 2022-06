Nathan Hutting bestuurder bij VvAA

Hutting is werkzaam bij het Centrum Fysiotherapie & Manuele therapie te Rijen. Na zijn studies aan de Hogeschool van Utrecht en de Vrije Universiteit Brussel is hij gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2015). Zijn proefschrift ging over duurzame inzetbaarheid van werknemers met klachten aan de arm, nek en/of schouder (KANS).

Hutting: “Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan het ondersteunen en ontzorgen van zorgprofessionals, zodat zij zich kunnen focussen op het verlenen van kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. Daarnaast vind ik het een eer mijn bevlogen collega-fysiotherapeuten te vertegenwoordigen en hen een duidelijke stem te geven.”

Het bestuur van Vereniging VvAA telt nu acht leden: Willem Veerman (huisarts), Thomas Schok Rivera Gálvez (chirurg), Nathan Hutting (fysiotherapeut), Tijmen Hiep (tandarts), Miriam Stoks (apotheker), Brigitte Cornelissen (dierenarts), Conny van Velden (kinderverpleegkundige) en Raymonda Romberg (anesthesioloog).