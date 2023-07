Nationaal Mantelzorgonderzoek: overheidssteun krijgt onvoldoende

Het onderzoek is door Senior Service, Hello 24/7 en de Haagse Hogeschool onder 1.000 actieve mantelzorgers uitgevoerd. In 2022 voelde 47 procent van de mantelzorgers zich niet gesteund. “Maar dit percentage is in 2023 gestegen naar een zorgwekkende 78 procent”, aldus Senior Service.

Zorgwekkend

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de onduidelijkheid over de financiële vergoedingen en een gebrek aan kennis over waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning. “Het is niet dat een overheid niets doet. Het is dat de boodschap niet aankomt”, zegt Floris Vervat, initiatiefnemer van Het Nationaal Mantelzorgonderzoek en oprichter van Senior Service. “Ruim 60 procent van de mantelzorgers is niet op de hoogte of zij in aanmerking komt voor financiële vergoedingen die door de overheid of de zorgverzekeraar worden geboden. Zo is slechts 1 procent van de mantelzorgers noemt het persoonsgebonden budget (PGB) als vorm van hulp vanuit de overheid in 2023, vergeleken met 6 procent in 2022. Daarnaast noemt slechts 6 procent in 2023 de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) als mantelzorghulp.

Betere voorlichting voor mantelzorgers

“Een ander punt van zorg is dat 87 procent van de respondenten aangeeft dat zij onzeker zijn over de zorg en ondersteuning die zij geven aan de zorgvrager” vertelt Tsjitske Haanstra, senior onderzoeker bij het lectoraat Relationele Zorg van de Haagse Hogeschool. Circa 71 procent van de ondervraagden heeft behoefte aan betere voorlichting en aan online trainingen voor mantelzorgers. De onderzoeksresultaten benadrukken de noodzaak tot meer duidelijkheid en toegankelijkheid over de beschikbare regelingen en financiële ondersteuning aldus de onderzoekers. Daarnaast wensen zij betere voorlichting om mantelzorgers te helpen bij hun zorgtaken.