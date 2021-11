Nederland doneert versneld vaccins voor arme landen

Met deze fabrikanten en Covax zijn afspraken gemaakt over onder meer aansprakelijkheid en financiën, waardoor de producenten direct aan het programma kunnen leveren. Dit was een voorwaarde voor Covax. Volgens De Jonge was het “heel ingewikkeld” om deze afspraken te maken. Met Janssen en Moderna wordt aan soortgelijke afspraken gewerkt. Als ook daarmee een overeenkomst wordt gesloten, levert Nederland naar verwachting dit jaar 25 tot 27 miljoen vaccins aan Covax. Nederland is hierbij wel afhankelijk van hoeveel vaccins de producenten daadwerkelijk leveren.

Verdeelsleutel

Via Covax doneren was eerder lastig, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Het programma accepteert geen vaccins die eerst ergens anders in opslag hebben gelegen, zoals in Oss gebeurt. De eerste en tot voor kort enige donatie van 500.000 doses aan Covax moest daarom via een speciale constructie met Zweden. Nu er afspraken zijn gemaakt, gaan de vaccins direct namens Nederland naar Covax.

Vorige week zijn er 340.800 vaccins van AstraZeneca verzonden naar het programma. Deze week gaan er nog eens 633.100 naar Covax. Daar wordt via een verdeelsleutel bepaald hoeveel vaccins een land krijgt. Het doel is om evenveel vaccins te doneren als dat er geleverd worden. Hier gaat het niet alleen om vaccins die naar Covax gaan, maar ook om doses die zonder tussenkomst van het programma aan landen worden gedoneerd. Eerder gaf Nederland zo’n 2,5 miljoen vaccins bilateraal aan Indonesië, Suriname, Kaapverdië en Namibië. (ANP)