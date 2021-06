Nederland duikt onder signaalwaarde na ruim 270 dagen

Het aantal nieuwe coronagevallen is zondag opnieuw gedaald en daarmee onder een belangrijke grens uitgekomen. Het afgelopen etmaal testten er 1066 mensen positief op het coronavirus. Nederland blijft daarmee onder de limiet van 7 besmettingen op elke 100.000 inwoners. De laatste keer dat het aantal besmettingen onder de zogeheten signaalwaarde kwam, was op 13 september vorig jaar.

De signaalwaarde werd een jaar geleden ingesteld zodat de alarmbellen bij de overheid zouden afgaan omdat het aantal coronagevallen te hard oploopt. Als er veel besmettingen zijn, kan dat leiden tot veel ziekenhuisopnames. De zorg raakt dan overbelast. Om dat te voorkomen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zou de overheid misschien strengere maatregelen moeten nemen. Dat gebeurde ook: in oktober besloot het kabinet tot een gedeeltelijke lockdown en half december volgde een harde lockdown.

Het aantal positieve tests daalt sinds eind april hard. Op zaterdag bleef het aantal nieuwe gevallen nog net boven de grens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had toen 1265 meldingen van positieve tests gekregen, omgerekend 7,3 op elke 100.000 Nederlanders. Zondag is dat 6,1 op elke 100.000 Nederlanders. Op zaterdagen ligt het aantal positieve tests doorgaans nog wat aan de hoge kant, door de uitslagen van mensen die zich in de dagen ervoor hebben laten testen. Op zondagen, maandagen en dinsdagen zijn de aantallen het laagst.

Naast de 1066 nieuwe coronabesmettingen, meldt het RIVM het afgelopen etmaal 3 nieuwe sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat deze personen afgelopen etmaal zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd. Het aantal nieuwe besmettingen is zondag flink minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 1426 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. (ANP)