Nederland experimenteert met kwartier-test

Het betreft de antigeentest die het Zwitserse farmaceutisch bedrijf Roche begin september op de markt bracht.

Rob Schuurman, medisch moleculair microbioloog in het UMC Utrecht, legt in een filmpje van het UMC Utrecht het verschil uit tussen de PCR-test en de antigeentest: “PCR-test kijkt naar genetisch materiaal. De antigeentest kijkt naar de eiwitten van het virus. Wat we nu testen is hoe de gevoeligheid van de antigeentest zich verhoud tot de gevoelig van PCR-test. De PCR-test is zo gevoel dat je, in principe, noem het maar even één virusdeeltje zou kunnen aantonen. Een antigeentest is wat minder gevoelig. Dus om daar het virus aan te tonen moet er meer virus aanwezig zijn. Afhankelijk van de gevoeligheid van de antigeentest moeten we bepalen hoeveel dagen na de start van symptomen we de test kunnen inzetten om het virus aan te kunnen tonen.”

Grote dataset

Mensen in de teststraten van Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Breda en vanaf volgende week ook Rotterdam, worden gevraagd om zowel de PCR test af te nemen als deze antigeentest. De data van beide test worden met elkaar vergeleken.

De resultaten van de verschillende evaluatiestudies worden gezamenlijk geanalyseerd, zodat zo snel mogelijk over een zo groot mogelijke dataset beschikt kan worden. Het RIVM coördineert de evaluatiestudies. De resultaten zullen naar verwachting begin november bekend zijn.